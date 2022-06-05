Парламентська делегація Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь, - Кулеба
Бучу та Ірпінь відвідала парламентська делегація Республіки Корея на чолі з Головою правлячої партії РК "Сила народу" Лі Джун Соком
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Обговорили напрямки співпраці та спільні проєкти в рамках відновлення Київщини після російської навали", - розповів він.
Відомо, що закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянула зруйновані житлові квартали в Ірпені.
- Нагадаємо, країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України. Представники США, Австралії, Канади, Чилі, Японії, Республіки Корея і Нової Зеландії у спільній заяві зазначили, що у них є серйозні побоювання з приводу гуманітарної кризи в Україні.
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