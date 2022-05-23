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Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України

23 травня, 2022 понедiлок
06:17
Світ Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України

Представники семи країн Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) засудили дії Росії і вимагають від Москви негайно припинити військову агресію проти України

Про це повідомляє Reuters.

Так, представники США, Австралії, Канади, Чилі, Японії, Республіки Корея і Нової Зеландії у спільній заяві зазначили, що у них є серйозні побоювання з приводу гуманітарної кризи в Україні.

"Підтверджуючи важливість заснованого на правилах міжнародного порядку, що підтримує відкритий, динамічний, стійкий і мирний Азійсько-Тихоокеанський регіон, ми настійно закликаємо Росію негайно утриматися від застосування сили і повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України", - йдеться в заяві.

Довідка: Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво - форум економік Тихоокеанського узбережжя. Заснований у 1989 році з метою сприяння тіснішій економічній співпраці та вільній торгівлі держав Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

  • Раніше представники п'яти країн залишили зустріч Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) на знак протесту проти присутності російської делегації.

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Росія
Корея
Канада
Австралія
Нова Зеландія
Чилі
війна з Росією
окупанти
АТЕС
США
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