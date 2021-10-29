Партія "Слуга народу" вирішуватиме на з’їзді, чи позбавляти Разумкова мандата, - Корнієнко

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, рішення щодо можливого позбавлення мандата буде ухвалюватися в залежності від подальших голосувань Разумкова за ті чи інші питання.

"Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися, чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу", — зауважив він.

За його словами, Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.

"Ми бачимо, що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду", — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить законної можливості позбавити його повноважень народного депутата.

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