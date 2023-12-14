Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Партизани зафіксували місце розташування російської техніки у Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок, - "Атеш"

Партизани зафіксували місце розташування російської техніки у Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок, - "Атеш"

14 грудня, 2023 четвер
18:02
Війна з Росією Партизани зафіксували місцерозташування російської техніки у Криму

Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Гвардійському, що в Криму, встановили місце розташування російської техніки, яку, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що агенти руху зафіксували місце вивантаження "величезної кількості" техніки військового призначення. Йдеться, зокрема, про КамАЗи та артилерійські тягачі.

Партизани вважають, що цю техніку росіяни використовуватимуть для перекидання особового складу та артилерійських установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" на Херсонський напрямок. Вони встановили маршрут та час переміщення, кількість живої сили. 

"Ми довідалися графік під'їзду цих потягів і повідомили СОУ", - додали у русі. 

Україна
Росія
Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
13 грудня, 2023 середа
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
Білорусь, Лукашенко
13 грудня, 2023 середа
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
Одещина ракетний удар безпілотники війна з Росією
14 грудня, 2023 четвер
Росія запустила декілька груп "шахедів" та ракети. На Одещині постраждали 11 людей
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 грудня
18:49
Томас Бах
"Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі": президент МОК Бах пояснив, чому росіян допустили до Олімпіпади-2024
18:39
Фінляндія, кордон
Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з РФ, які запрацювали 14 грудня вранці
18:34
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot, спецтехніка і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
18:05
OPINION
Вікторія Сюмар
У Росії та США готуються до виборів. А в нас править телемарафон
18:03
Зібров
Зібров зізнався, як реагує, коли чує російську мову від молоді
18:02
Міністерство оборони
Міноборони виграло п'ять арбітражів на понад 900 млн грн
17:48
Електроенергія
Укренерго отримало статус повноправного члена ENTSO-E: що це означає для України
17:41
Ексклюзив
Це створення для нас можливостей на морі та річках: Defense Express про морську коаліцію на підтримку України
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом
17:36
технології відбудова України Михайло Федоров
Очільник Мінцифри представив глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN
17:21
Антон Вельбой
Wellboy випустив перший кліп після відновлення співпраці з лейблом Papa Music
17:10
Оновлено
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
17:07
Ексклюзив
Міг-31К
Ударами "кинджалів" Росія втілила концепцію стратегічної невизначеності, - експерт Киричевський
17:07
Нафта
Доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%, - МЕА
17:06
Колишній військовий комісар Євген Борисов
В Іспанії арештували нерухомість ексвійськкома Одеси
16:54
На фото: Євген Сморігін
Зірка "Дизель Студіо" Сморигін зізнався, що є кумом дружини Медведчука Марченко
16:47
Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Не зраджуйте людей та їхньої віри у Європу": Зеленський звернувся до лідерів ЄС щодо членства України
16:28
США зброя для України війна з росією
Міноборони України і посольство США узгодили план спільного моніторингу наданого партнерами озброєння
16:17
Огляд
ЗСУ
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
16:12
Оновлено
Швеція Україна
Швеція схвалила виділення Україні 124 млн євро допомоги: на що спрямують кошти
16:04
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ворог намагається вивчити й виснажити нашу систему ППО, - Гуменюк
16:01
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію в Україні стримує падіння попиту та стабільність курсу валют
15:37
НБУ
НБУ знизив облікову ставку до 15%
15:36
Румунія, прапор Румунії
На територію Румунії впав російський безпілотник після нічної атаки на Україну
15:29
На фото: Еммануель Дебевер
Акторка Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, вчинила суїцид
15:12
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1212
Перспектив захопити Авдіївку у росіян немає, - генерал Маломуж
15:05
діти, злочини росії
З ТОТ повернули чотирьох дітей, батьки однієї з них — українські військовослужбовці
14:47
До експлуатації в ЗСУ допустили ще 13 боєприпасів українського виробництва
14:45
На фото: Світлана Лобода
Лобода заявила, що їй шкода росіян, які "вдома плачуть", бо "опинилися у пастці"
14:23
Володимир Путін
Путін заявив про незмінні цілі війни: головне з його пресконференції щодо України
14:15
Оновлено
Кирило Буданов
МВС Росії оголосило у розшук Кирила Буданова. У ГУР відреагували
14:03
Оновлено
Полонені
Штурмуючи позиції ЗСУ, окупанти прикриваються українськими полоненими, як живими щитами. Прокурори почали розслідування
14:01
OPINION
Олег Авер'янов
Забираючи прибуток оборонних підприємств, чиновники коять диверсію
13:55
Ексклюзив
Саміт ЄС
В Європарламенті закликали надіслати найсильніші сигнали Україні на саміті лідерів ЄС, Боррель заявив про титанічні зусилля Києва
13:54
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок, найближчим часом абонентам повернуть мобільний інтернет
13:45
На фото: Гоша Рубчинський
Росіянин Рубчинський став головним дизайнером бренду Каньє Веста Yeezy
13:39
мор риби
У Японії близько 1200 тонн мертвої риби викинуло на берег: причина невідома
13:34
Ексклюзив
НАБУ
У Раді громадського контролю НАБУ прокоментували нову підозру у справі про злочинну організацію у Фонді держмайна
13:24
льодовики Антарктики руйнуються
Причина в гарячому ядрі: учені виявили, чому деякі льодовики тануть в Антарктиці
13:20
В Україну прийде новий антициклон, опадів поменшає: погода від Наталки Діденко на 15 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV