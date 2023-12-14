Партизани зафіксували місце розташування російської техніки у Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок, - "Атеш"
Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Гвардійському, що в Криму, встановили місце розташування російської техніки, яку, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Вказано, що агенти руху зафіксували місце вивантаження "величезної кількості" техніки військового призначення. Йдеться, зокрема, про КамАЗи та артилерійські тягачі.
Партизани вважають, що цю техніку росіяни використовуватимуть для перекидання особового складу та артилерійських установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" на Херсонський напрямок. Вони встановили маршрут та час переміщення, кількість живої сили.
"Ми довідалися графік під'їзду цих потягів і повідомили СОУ", - додали у русі.
- Раніше українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою. Вони виявили станції радіолокацій ворога.
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