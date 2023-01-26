Паста болоньєзе. Рецепт
Паста болоньєзе - класичний рецепт італійської кухні. Набір інгредієнтів для болоньезе - простий. Процес приготування - легкий
Інгредієнти (орієнтовно на шість порцій):
- 300 г спагеті твердих сортів пшениці
- 300 г м'ясного фаршу (м’ясо на Ваш вибір)
- Одна морквина
- Одна цибулина ріпчаста
- Помідори — дві штуки
- Дві столові ложки томатної пасти
- Одна столова ложка рослинної олії
- Часник — два зубчики
- Одна склянка вода
- Базилік (на Ваш смак)
- Петрушка (на Ваш смак)
- Перець чорний мелений (на Ваш смак)
- Сіль (на Ваш смак)
Як приготувати пасту болоньєзе?
- Миємо та чистимо моркву і цибулю
- Моркву тремо на тертці
- Цибулю дрібно нарізаємо
- На сковорідці розігріваємо олію (вогонь середній)
- Додаємо в сковорідку подрібнені цибулю і моркву
- Обсмажуємо до прозорості (п’ять хвилин, помішуючи)
- Додаємо фарш
- Солимо
- Перемішуємо
- Смажимо фарш з овочами (п’ятнадцять хвилин, малий вонь, зрідка помішуємо)
- Знімаємо шкірку з помідорів
- Очищені помідори дрібно нарізаємо
- Кладемо помідори у сковорідку до овочів та фаршу
- Додаємо томатну пасту, спеції, чорний мелений перець
- Ретельно все перемішуємо
- Вливаємо склянку кип'яченої води
- Перемішайте ще раз
- Зменшуємо вогонь до мінімуму
- Тушкуємо соус близько двадцяти п'яти хвилин
- Чистимо та подрібнюємо часник
- Додаємо часник в сковорідку з нашим соусом
- Тушкуємо ще п'ять хвилин
- Відварюємо спагеті
- У каструлю зі спагеті додаємо оливкової олії та перемішуємо
- Накладаємо в тарілку спагеті
- Зверху поливаємо спагеті соусом болоньєзе
- Якщо є охота - посипаємо страву тертим сиром та зеленню
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе