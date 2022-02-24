Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", який зібрав понад $250 тис. на потреби армії

Про це йдеться у фейсбуці фонду.



"Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час", - зазначили в повідомленні.



Організація готуватиме офіційні звернення з цього приводу, а також закликає українців поширювати інформацію про блокування профілю. У "Повернись живим" додали, що незрозуміло, куди поділися понад $250 тис., зібрані на потреби українських військових.





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