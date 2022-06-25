Патріарх Кирило впав під час богослужіння у Новоросійську

Про це російський громадський і церковний діяч,,в минулому - протодиякон РПЦ й професор Московської духовної семінарії Андрій Кураєв повідомив у себе в "Живому журналі".

"Неприємний казус стався сьогодні на освяченні храму у Новоросійську. Після закінчення освячення храму при сході з кафедри впав патріарх Кирило, послизнувшись на дорогій мармуровій підлозі", - зазначив він.

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За словами Кураєва, підхопити Кирила "не встигли ані співробітники охорони,а ні служба протоколу, ані єпископи, що стоять поруч".

"Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій та місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію", - йдеться у повідомленні Андрія Кураєва.

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"Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах", - наголосив експротодиякон.

Інформація Кураєва підтверджується відповідними кадрами з етеру наближеного до РПЦ російськогого телеканалу "Союз", камера якого зафіксувала падіння Кирила. Невдовзі відео було видалено з сайту каналу, однак його встигли зберегти користувачі.

25 червня у Новоросійську відбувається освячення храму-маяка Петра і Февронії.

Через візит Кирила перекрито рух транспорту в середмісті.

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