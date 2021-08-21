Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Патріарх Варфоломій до українців: "Почуваюся тут як вдома"

Патріарх Варфоломій до українців: "Почуваюся тут як вдома"

21 серпня, 2021 субота
13:07
Суспільство

У Михайлівському Золотоверхому соборі у суботу, 21 серпня 2021 року, відбулася подячна молитва (доксологія) за участю Вселенського Патріарха Варфоломія та Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія

Богослужіння проходило двома мовами - українською та грецькою, інформує Еспресо.TV.

Як зазначає Релігійно-інформаційна служба, перед спільною подячною молитвою патріарха Вафоломія привітали діти - вихованці недільної школи, яка діє при Михайлівському Золотоверхому монастирі. Кілька дітей приготували вітання Вселенському Патріарху грецькою мовою.

До Києва на Богослужіння приїхали священнослужителі ПЦУ зі всієї України та єпископат у повному складі.

Участь у молитві взяли єрархи Константинопольського патріархату.

На богослужінні був присутній також експрезидент України Віктор Ющенко, який свого часу зробив чимало для налагодження стосунків із Вселенською Патріархією.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній після молебню подякував патріархові Варфоломію за його візит до Києва. Він нагадав, як константинопольський патріарх, а тоді ще митрополит, приїздив в Україну 30 років тому, коли українці тільки виборювали свою незалежність.

Вселенський Патріарх, звертаючись до присутніх, зазначив, що у Києві він "почувається ніби вдома". І не лише тому, що вже відвідував цю землю, а тому, що Україну і Вселенську Патріархію зв'язують багатовікові стосунки.

"Святий попередник Патріарх Фотій був тим, хто першим кинув сюди плодоносне зерно Євангелія. І, звісно, тому, що Київська митрополія була невід’ємною канонічною територією та митрополією під очільництвом нашого святішого апостольського та патріаршого престолу", - заявив Варфоломій.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Тарифи на електроенергію
19 серпня, 2021 четвер
Всі, хто спожив менше 250 кВт електроенергії — платитимуть за пільговим тарифом, інші — більше, — членкиня НКРЕКП Бабій
20 серпня, 2021 п'ятниця
Ціна зради в Афганістані
Северный поток-2
20 серпня, 2021 п'ятниця
Байден підписав указ про санкції проти будівельників "Північного Потоку-2"
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
21 серпня
14:15
У банкоматах Афганістану закінчилася готівка, Western Union не працює
13:54
Тихановська та сенатор Менендес просять МВФ і Білий дім не допомагати грошима Лукашенку
13:47
Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі у Львові
До Львова приїхали український та грузинський прем'єр-міністри
13:30
Літак ЗСУ з евакуйованими на борту вилетів із Кабулу
12:30
Зеленський подякував Варфоломію за відвідини України
12:11
Водії проти пішоходів. У Кам'янському молодики на "Опелі" "зачистили" проїжджу частину від дідусів з клунками
12:05
Марк Фейгін
"Після провалу США в Афганістані Байден не посміє тиснути на Зеленського щодо "формули Штайнмаєра", − Марк Фейгін
11:50
Стало відомо, коли почнуться заняття в університеті Зеленського
11:26
Гірше, ніж в Албанії. Рівень вакцинації в України є найнижчим серед країн Європи
11:00
Онука Лукашенка вступила до Московського держуніверситету
10:52
Тарас Стецьків
"Турне Меркель свідчить про те, що німецько-російський союз сформований, а його основа − боротьба з Китаєм", − Тарас Стецьків
10:35
Байден пояснив, кого буде евакуйовано з Афганістану
10:06
Новий сплеск коронавірусу: в Україні за добу заразилося 1 732 людей, померло 38
10:00
Андре Тан
Андре Тан разом із зірками: Олею Поляковою, Оленою Кравець, Наталією Могилевською, Анною Різатдіновою, Валерією Гуземою, Жаном Беленюком підтримують талант дітей з особливими потребами
09:37
"Це абсурд". В Білорусі протягом місяця картопля подорожчала на 188%
09:13
Данілов, Кулеба, Зеркаль, Денісова, Джапарова. Кремль впровадив нові санкції проти українців
08:54
На Васильківський у Києві загорілася покрівля 5-поверхівки
08:28
Поховання жертв комуністичного терору в Одесі: виявлено вже 29 братських могил
08:00
"Ворскла" - "Металіст 1925"
УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
07:51
Школи з вакцинованими вчителями можуть виграти нові комп'ютери
07:20
"Талібан" готує нову систему управління Афганістаном, - Reuters
2021, п'ятниця
20 серпня
23:28
Домінік Собослай та Мохамед Сімакан
"Лейпциг" розтрощив "Штуттгарт" у Бундеслізі
23:03
"Бацькаўшчина"
Режим Лукашенка має намір ліквідувати об'єднання білорусів світу "Бацькаўшчина"
22:41
Міністр енергетики Дженніфер М. Ґренголм
США на саміті Кримської платформи представить міністр енергетики
22:26
Північний потік-2
Байден підписав указ про санкції проти будівельників "Північного Потоку-2"
22:18
Біля Києва сталася пожежа у п'ятиповерхівці, мешканців евакуювали
21:49
37 мігрантів загинули в океані, намагаючись досягти Канарських островів
21:37
Сергій Болбат
Лідер УПЛ "Десна" оголосила про трансфер футболіста збірної України зі "Шахтаря"
21:22
"Ворскла" - "Металіст 1925"
"Ворскла" впевнено перемогла "Металіст 1925" в УПЛ
21:21
В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій
21:02
ЦВК
ЦВК не може організувати місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму "тиші"
20:47
Олексій Навальний
США ввели санкції проти РФ до роковин отруєння Навального
20:46
Олексій Данілов
Данілов про плани Нацради позбавити ліцензії канал "НАШ": варто трошки придивитись до гостей
20:31
Вадим Мельник
Голову ДФС Мельника призначили керівником Бюро економічної безпеки
20:15
Віталій Кличко
Київрада запровадить мораторій на реконструкцію об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ століть, - Кличко
20:14
Сили опору відбили у талібів ще два райони провінції Баглан , - міністр оборони Афганістану
19:52
На репетиції параду до Дня Незалежності у Києві показали турецький безпілотник Bayraktar
19:39
У Чернігові викрили схему збуту фальсифікованого алкоголю
Вилучено 22 тис. літрів спирту: у Чернігові викрили схему збуту фальсифікованого алкоголю
19:26
Дождь
В Росії телеканал "Дождь" визнали "іноагентом"
19:16
Віталій Кличко
Данілов: РНБО не має повноважень звільняти Кличка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV