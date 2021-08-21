Патріарх Варфоломій до українців: "Почуваюся тут як вдома"

Богослужіння проходило двома мовами - українською та грецькою, інформує Еспресо.TV.



Як зазначає Релігійно-інформаційна служба, перед спільною подячною молитвою патріарха Вафоломія привітали діти - вихованці недільної школи, яка діє при Михайлівському Золотоверхому монастирі. Кілька дітей приготували вітання Вселенському Патріарху грецькою мовою.



До Києва на Богослужіння приїхали священнослужителі ПЦУ зі всієї України та єпископат у повному складі.



Участь у молитві взяли єрархи Константинопольського патріархату.



На богослужінні був присутній також експрезидент України Віктор Ющенко, який свого часу зробив чимало для налагодження стосунків із Вселенською Патріархією.



Предстоятель ПЦУ Епіфаній після молебню подякував патріархові Варфоломію за його візит до Києва. Він нагадав, як константинопольський патріарх, а тоді ще митрополит, приїздив в Україну 30 років тому, коли українці тільки виборювали свою незалежність.



Вселенський Патріарх, звертаючись до присутніх, зазначив, що у Києві він "почувається ніби вдома". І не лише тому, що вже відвідував цю землю, а тому, що Україну і Вселенську Патріархію зв'язують багатовікові стосунки.



"Святий попередник Патріарх Фотій був тим, хто першим кинув сюди плодоносне зерно Євангелія. І, звісно, тому, що Київська митрополія була невід’ємною канонічною територією та митрополією під очільництвом нашого святішого апостольського та патріаршого престолу", - заявив Варфоломій.





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