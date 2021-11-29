Патрулі ОБСЄ виявили 30 танків та дві одиниці самохідної артилерії окупантів за межами місць зберігання

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.



“Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 32 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Варто зазначити, що серед них - 30 танків та дві одиниці САУ 2С1”, - зазначають у Міноборони.



У пресслужбі повідомили, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що група російських військовослужбовців прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей для посилення саперних та розвідувально-диверсійних підрозділів.

Протягом 23 листопада місія ОБСЄ нарахувала 748 порушень режиму "тиші" на Донбасі.