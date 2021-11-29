Патрулі ОБСЄ виявили 30 танків та дві одиниці самохідної артилерії окупантів за межами місць зберігання
Патрулі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 32 одиниці військової техніки збройних формувань РФ поза визначеними місцями зберігання, встановленими Мінськими домовленостями
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.
“Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 32 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Варто зазначити, що серед них - 30 танків та дві одиниці САУ 2С1”, - зазначають у Міноборони.
У пресслужбі повідомили, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.
- Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що група російських військовослужбовців прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей для посилення саперних та розвідувально-диверсійних підрозділів.
- Протягом 23 листопада місія ОБСЄ нарахувала 748 порушень режиму "тиші" на Донбасі.
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