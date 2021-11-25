За добу спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 700 порушень "тиші" на Сході України

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.



На Донеччині нараховано 376 порушень "тиші", зокрема 230 вибухів (один розрив боєприпаса, 27 вибухів у повітрі та 222 вибухи невизначеного походження).



Більшість порушень відбулася північніше від Широкиного, на південний захід від Світлодарська, на північний захід від Горлівки та західніше від Ясинуватої.



Також було зафіксовано вісім вибухів невизначеного походження на північний захід від Маринівки, оцінених як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.



На Луганщині місія ОБСЄ нарахувала 372 порушення режиму припинення вогню. З них - 230 вибухів (два розриви боєприпасів і 228 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень зафіксували поблизу ділянки розведення в районі Золотого.

Нагадаємо, 24 листопада російські найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

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