Доба на фронті: окупанти дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
24 листопада російські найманці дев'ять разів порушили "тишу" на сході України, два з яких - із застосування забороненого озброєння
Про це повідомляють у штабі ООС.
Поблизу шахти "Бутівка" окупанти відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У напрямку Кам' янки ворог двічі здійснив обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних системі великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського позиції ООС обстрілювали, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Прикордонний контрольний пост першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка" російські найманці обстріляли з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Верхньоторецького окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, позиції українських військових обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
Військові ЗСУ відповідали на обстріли без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед них немає.
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