Доба на фронті: окупанти дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Про це повідомляють у штабі ООС.



Поблизу шахти "Бутівка" окупанти відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



У напрямку Кам' янки ворог двічі здійснив обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних системі великокаліберних кулеметів.



Біля Луганського позиції ООС обстрілювали, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



Прикордонний контрольний пост першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка" російські найманці обстріляли з мінометів калібру 82 мм.



Поблизу Верхньоторецького окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.



Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, позиції українських військових обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.



Військові ЗСУ відповідали на обстріли без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед них немає.





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