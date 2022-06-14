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Патрульні евакуювали 32 мирних мешканців з Привілля на Луганщині

14 червня, 2022 вiвторок
07:09
війна з Росією евакуація Луганська область

З міста Привілля, що на Луганщині, 13 червня вдалося евакуювати 32 мирних мешканці, в тому числі двоє поранених

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Загалом протягом 13 червня з Привілля евакуйовані 32 жителя міста. Вони вже виїхали з Луганщини до безпечних регіонів України", - написав він.

Евакуацію під обстрілами провели поліцейські Луганщини разом із волонтерами.

"Під час патрулювання містом поліцейські виявили двох поранених – цивільного та військового. Надали їм домедичну допомогу та евакуювали", – розповів Гайдай.

Після цьогго вони почали оглядати будівлі, які Росія обстріляла. Так натрапили на бомбосховище, де перебували люди, які забажали евакуюватися. Щоб їх вивезти до безпечних місць, поліцейським довелося зробити три спроби.

  • Нагадаємо, очільник Донеччини Кириленко спростував інформацію про "заборону" евакуації зі Слов'янська та Бахмута.

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Луганська область
евакуація
Луганщина
патрульна поліція
Національна поліція
Привілля
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