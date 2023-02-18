Патрушев грає в довгу гру та реально оцінює ситуацію, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хочу зауважити, як коментує Патрушев ситуацію щодо підриву "Північного потоку - 2" на відміну від усієї російської пропаганди. "У нас даних нема", – каже Патрушев, який є секретарем радбезу. "Стверджувати цього я не можу". Це саме Патрушев підтримує відносини з Джейком Салліваном, який має аналогічну посаду – він радник з нацбезпеки РФ. 22 лютого, напередодні вторгнення було засідання ради безпеки РФ, де мали розв'язувати питання війни. Хоча публічно цей запис показали з обговоренням питання визнання "ЛНР-ДНР", - нагадав Фейгін.

Російський опозиційний політик також додав, що саме Патрушев вносив пропозиції щодо зустрічі з Байденом.

"І саме Патрушев висловився дуже обережно: та ні, нам треба з Байденом зустрітися, поставити питання руба. Його голос звучав дещо обережно стосовно того, що казали Медведєв та решта. Це свідчить про те, що Патрушев реально оцінює ситуацію, він людина цинічна, холоднокровна, злочинна, тому усвідомлює, що лізти поперед батька в пекло, з урахуванням перспектив розвитку ситуації на фронті, немає сенсу. І удавати, що є більшим патріотом, ніж це потрібно", - зауважив Фейгін.