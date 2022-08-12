Пауза у війні вигідна тільки Путіну, - Яценюк

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зупинка і перемога у війні - це дві різні речі. Зупинка російсько-української війни вигідна тільки Путіну. Адже він ніколи не зупиниться. Поки він та його режим буде знаходитись в кремлі, загроза Україні існуватиме. Багато наших західних союзників вважають, що якщо не буде Путіна, то і проблеми зникнуть. Я так не вважаю. Я вважаю, що в Росії утворилась націонал-фашистська ідеологія, метою якої є знищення української нації", - пояснив Яценюк.

Політик переконаний, що тільки перемога України у війні проти Росії зможе зупинити імперські настрої у РФ.

"Нам потрібна тільки перемога. Тільки перемога України у війні з Росією знищить режим Путіна. Після цього Україні потрібні гарантії безпеки. Оскільки нашій країні потрібно, щоб наші люди повертались на безпечну територію. І це не секрет, що інших гарантій безпеки, ніж надання Україні ПДЧ в НАТО немає", - додав він.

7 серпня військовий експерт Михайло Притула заявив, що поразка армії країни-агресорки Росії у війні проти України спричинить військово-політичний крах президента РФ Володимира Путіна. "Очевидно, Путін втягнув Російську Федерацію у військову авантюру, наслідком якої буде смерть або відсторонення від влади самого російського президента", - зауважив він.

12 серпня Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії у режимі відеоконференцзв'язку, доповідачем на ній виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу