Паводок у Києві: рівень води впав на 1 см, небезпека підтоплення залишається
Станом на ранок 16 травня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 261 см. Це на 1 см менше, ніж було днем раніше
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля зменшився на 1 см. Які раніше - аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Але досі небезпека гідрологічних явищ не знята - залишається І рівень (жовтий)", - написав він.
Зазначається, що при цьому утримується затоплення заплави шаром близько 15 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста - поза загрозою підтоплення.
- Станом на 12 травня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 259 см. Порівняно з попередньою добою він знизився на 21 сантиметр.
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