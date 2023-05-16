Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля зменшився на 1 см. Які раніше - аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Але досі небезпека гідрологічних явищ не знята - залишається І рівень (жовтий)", - написав він.

Зазначається, що при цьому утримується затоплення заплави шаром близько 15 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста - поза загрозою підтоплення.