"Павуки у банці готуються почати жерти один одного": Подоляк вважає, що мобілізація у РФ відбудеться за принципом "плати або помреш"

Про це він написав у Twitter.



"Багато хто сьогодні намагається осмислити вірогідність мобілізації в Росії з погляду військової, економічної та політичної логіки. Але потрібно розуміти, що російська державна машина мислить трохи іншими категоріями, а саме - корупційною логікою", - зазначив Подоляк.



На його думку, мобілізація в Росії - це національний стартап.



"Можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. "Плати або помреш". Силовики зібралися "обілечувати" призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного", - підсумував радник голови ОП.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян.

У Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.