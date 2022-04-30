"Павуки у банці готуються почати жерти один одного": Подоляк вважає, що мобілізація у РФ відбудеться за принципом "плати або помреш"
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про ймовірне оголошення загальної мобілізації у Росії
Про це він написав у Twitter.
"Багато хто сьогодні намагається осмислити вірогідність мобілізації в Росії з погляду військової, економічної та політичної логіки. Але потрібно розуміти, що російська державна машина мислить трохи іншими категоріями, а саме - корупційною логікою", - зазначив Подоляк.
На його думку, мобілізація в Росії - це національний стартап.
"Можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. "Плати або помреш". Силовики зібралися "обілечувати" призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного", - підсумував радник голови ОП.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян.
- У Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.
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