"Якщо не вдасться досягти планів у найближчій перспективі": Міноборони не виключило оголошення загальної мобілізації у Росії
У Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію
Про це речник Міноборони України Олександр Мотузяник поінформував на брифінгу, передає Укрінформ.
“Чи буде РФ оголошувати повну мобілізацію, - безумовно, це залежатиме від (результатів - ред.) тих бойових дій, які наразі тривають у Східній операційній зоні. Тобто, якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо”, - сказав речник.
Мотузяник зазначив, що наразі відомо, що РФ уже проводить на території окремих регіонів Росії так звану приховану мобілізацію.
“Окрім того, така так звана мобілізація триває і на території тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей - там людей просто виловлюють на вулицях, одягають у (певну — ред.) форму і відправляють на передову, це нам також відомо”, - заявив речник Міноборони.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян.
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