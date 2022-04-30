"Якщо не вдасться досягти планів у найближчій перспективі": Міноборони не виключило оголошення загальної мобілізації у Росії

Про це речник Міноборони України Олександр Мотузяник поінформував на брифінгу, передає Укрінформ.

“Чи буде РФ оголошувати повну мобілізацію, - безумовно, це залежатиме від (результатів - ред.) тих бойових дій, які наразі тривають у Східній операційній зоні. Тобто, якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо”, - сказав речник.

Мотузяник зазначив, що наразі відомо, що РФ уже проводить на території окремих регіонів Росії так звану приховану мобілізацію.



“Окрім того, така так звана мобілізація триває і на території тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей - там людей просто виловлюють на вулицях, одягають у (певну — ред.) форму і відправляють на передову, це нам також відомо”, - заявив речник Міноборони.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян.