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Головна війна з Росією У Міноборони Великої Британії припустили, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію

У Міноборони Великої Британії припустили, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію

29 квітня, 2022 п'ятниця
23:37
війна з Росією Путін і Шойгу

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами Бена Воллеса, Путін може заявити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу".

"Ми бачили низку заяв Путіна про те, що "спецоперація" стає війною, що "це опосередкована війна" та "нацисти всюди", що "вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно". Я думаю, він спробує відмовитись від своєї "спецоперації". Він готує ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", – заявив міністр оборони Великобританії.

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Світ
Росія
Володимир Путін
Велика Британія
РФ
мобілізація
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