У Міноборони Великої Британії припустили, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян
Про це повідомляє The Telegraph.
За словами Бена Воллеса, Путін може заявити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу".
"Ми бачили низку заяв Путіна про те, що "спецоперація" стає війною, що "це опосередкована війна" та "нацисти всюди", що "вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно". Я думаю, він спробує відмовитись від своєї "спецоперації". Він готує ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", – заявив міністр оборони Великобританії.
- 29 квітня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін прийняв запрошення на саміт G20.
- Білий дім приватно передав Індонезії, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча Джакарта твердить, президент Володимир Путін прийняв запрошення.
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