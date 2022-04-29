У Міноборони Великої Британії припустили, що 9 травня Путін може оголосити мобілізацію

Про це повідомляє The Telegraph.



За словами Бена Воллеса, Путін може заявити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу".



"Ми бачили низку заяв Путіна про те, що "спецоперація" стає війною, що "це опосередкована війна" та "нацисти всюди", що "вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно". Я думаю, він спробує відмовитись від своєї "спецоперації". Він готує ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", – заявив міністр оборони Великобританії.

29 квітня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін прийняв запрошення на саміт G20.

Білий дім приватно передав Індонезії, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча Джакарта твердить, президент Володимир Путін прийняв запрошення.

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