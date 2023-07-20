Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

За словами речника МЗС КНР, ніхто зі співробітників консульства не постраждав, пошкоджень зазнала лише будівля.

"Поряд з генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею пошкодило частину стіни та вибило шибки. Співробітники консульства на той час давно залишили приміщення, і ніхто не постраждав", - розповів речник.

Він додав, що Пекін стежить за розвитком подій та підтримує зв'язок з Росією та Україною.

"Ми вживемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян КНР в Україні", - запевнив представник МЗС Китаю.

Що відомо про удар РФ по Одесі 20 липня

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок нічної російської атаки постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі.

Загинув охоронець цивільної будівлі, чоловік 2002 року народження. Загалом внаслідок удару постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Трьох постраждалих, серед яких і рятувальник, шпиталізували, усі вони у стані середнього ступеня важкості. У людей осколкові поранення та отруєння продуктами горіння.