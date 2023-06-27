Пенсильванський університет запровадив безкоштовні уроки англійської для українців
Пенсильванський університет у межах програми Penn Global Learners проводить безкоштовний онлайн-курс "Англійська для розвитку кар'єри" при всеукраїнській мережі освітніх Гончаренко центрів
До навчанняу форматі онлайн зустрічей із викладачами Пенсильванського університету відібрано кілька сотень учасників. Надалі планується другий потік програми.
За словами проректора Penn Global Learners, професора Єзекіїля Емануеля, цей курс — можливість підтримати розвиток освітніх проектів в Україні навіть під час війни. "Ми запропонуємо курси англійської, що сфокусовані на кар’єрному розвитку. Мета програми Penn Global Learners полягає в тому, щоб найкращі студенти з усього світу мали доступ до освітніх можливостей світового рівня незалежно від їхніх життєвих обставин" — зазначає він.
"Для нас це велика честь і відповідальність співпрацювати з одним із найпотужніших навчальних закладів у світі, одним із восьми найстаріших американських університетів, який входить до Ліги Плюща. Ми щиро радіємо, що можемо надавати українцям можливість розвиватись і вивчати іноземну мову з найкращими викладачами", — коментує засновник волонтерської мережі, нардеп Олексій Гончаренко і наголошує, що вкладення в якісну освіту і культуру ― це шанс для України здійснити економічний ривок після перемоги.
Гончаренко центри — це недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Мережа була заснована Олексієм Гончаренком у 2021 році для надання сучасної, якісної та доступної освіти українцям у різних куточках країни. Зараз у понад 20 центрах викладають англійську дітям та дорослим, готують підлітків до іспитів, проводять курси з фінансової та медіаграмотності тощо. З лютого 2022 року мережа окрім освітньої програми переформатувалась також у волонтерські хаби, де допомагають переселенцям та військовим.
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