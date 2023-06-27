До навчанняу форматі онлайн зустрічей із викладачами Пенсильванського університету відібрано кілька сотень учасників. Надалі планується другий потік програми.

За словами проректора Penn Global Learners, професора Єзекіїля Емануеля, цей курс — можливість підтримати розвиток освітніх проектів в Україні навіть під час війни. "Ми запропонуємо курси англійської, що сфокусовані на кар’єрному розвитку. Мета програми Penn Global Learners полягає в тому, щоб найкращі студенти з усього світу мали доступ до освітніх можливостей світового рівня незалежно від їхніх життєвих обставин" — зазначає він.

"Для нас це велика честь і відповідальність співпрацювати з одним із найпотужніших навчальних закладів у світі, одним із восьми найстаріших американських університетів, який входить до Ліги Плюща. Ми щиро радіємо, що можемо надавати українцям можливість розвиватись і вивчати іноземну мову з найкращими викладачами", — коментує засновник волонтерської мережі, нардеп Олексій Гончаренко і наголошує, що вкладення в якісну освіту і культуру ― це шанс для України здійснити економічний ривок після перемоги.

Гончаренко центри — це недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Мережа була заснована Олексієм Гончаренком у 2021 році для надання сучасної, якісної та доступної освіти українцям у різних куточках країни. Зараз у понад 20 центрах викладають англійську дітям та дорослим, готують підлітків до іспитів, проводять курси з фінансової та медіаграмотності тощо. З лютого 2022 року мережа окрім освітньої програми переформатувалась також у волонтерські хаби, де допомагають переселенцям та військовим.