Пенсіонери віком 70-75 років отримають щомісячну доплату
Українські пенсіонери віком 70-75 років отримуватимуть щомісячну доплату з жовтня 2022 року
Про повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
Так, з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати у сумі до 300 грн.
"Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Це продовження системної політики президента й уряду у напрямку встановлення справедливих соціальних виплат", - наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що з жовтня 2021 року пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть доплати до 400 грн.
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