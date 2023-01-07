Пентагон констатував, що Росія не припиняла бойових дій упродовж 6 січня

Про це під час брифінгу заявила заступниця помічника міністра оборони США у Росії, Україні та Євразії Лора Купер.

"Путін не відмовився від своїх цілей домінувати над Україною та продовжувати завойовувати українську територію", - заявила представниця міноборони США.

За її словами, російські військові не припинили ведення вогню, хоча напередодні президент РФ заявив про одностороннє припинення бойових дій упродовж доби 6 січня.

"Заяву Путіна ми повинні сприймати з недовірою. Це той самий чоловік, який заявив, що не буде вторгатися в Україну", - сказала вона.

Лора Купер додала, що стан збройних сил РФ не збігається з цілями Кремля, адже російські військові мають низький моральний дух, і це тільки погіршує ситуацію для них.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай також заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я".

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