Pentagon leaks
Питання злитих документів з Пентагону не вщухає кілька днів
І головне питання, на яке досі немає відповіді: справжні документи чи ні. На це питання і не буде короткої відповіді, бо все значно складніше.
З того, що я бачу на цей час, ситуація розгорталась таким чином. Спочатку документи справді були злиті, але не розкручувались. Тоді ці ж документи вже були розкручені, але з російськими правками.
Чи є в документах правдива інформація? Є. Чи є брехлива? Є. Більшість правдивої інформації з цих документів насправді доступна у відкритих джерелах. А більшість брехливої важко перевірити, але можна зрозуміти по тому, яке завдання вона виконувала. Так, наприклад, інформація про можливості американської розвідки має налякати росіян масштабом їхнього проникнення в їх структури. Тоді як інформація про втрати має налякати наше суспільство, що йому брешуть.
Злиті документи були спробою ввести в оману російський штаб. Натомість росіяни перекрутили документи й запустили їх вже проти нас, з тим, що там ніби-то дуже чутлива інформація
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Тому мій висновок такий. Злиті документи були спробою ввести в оману російський штаб. Натомість росіяни перекрутили документи й запустили їх вже проти нас, з тим, що там ніби-то дуже чутлива інформація.
За будь-яких обставин особливої шкоди ці документи завдати нам не можуть. Тим більше якщо їх злили. Якби росіяни довіряли цим документам — вони б точно не зливали й не розкручували їх, а чекали б, чи ми підтвердимо їх справжність своїми діями.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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