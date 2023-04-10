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OPINION

Чому на посади в СБУ призначали агентів Росії

Сергій Марченко
10 квітня, 2023 понедiлок
12:06
Погляд Сергій Марченко

В Офісі президента вирішили, що політична доцільність важливіша за процедури й закони

Чому Велика Британія завоювала світ і зараз ми всі вчимо англійську мову? Адже в світі були значно більші народи, в яких було більше людей і ресурсів, плодючіші землі, краще розташування.

Часто думав про це і прийшов до висновку, що це через верховенство права. Поки інші держави стрімко розвивалися при хороших правителях і різко занепадали при поганих, Велика Британія стабільно міцніла. Бо мала інституції, закони і велику волю всього суспільства слідувати законам.

Всі бачили відео ДБР із записами телефонних розмов Сівковича і Кулініча. В голові не вкладається, як легко і просто російські агенти були призначені в Службу Безпеки України. Просто втерлися в довіру до дурника Баканова і він напризначав.

Ціна цих призначень – тисячі, десятки тисяч життів. І це — не перебільшення, це буквальний факт. Це зданий за день Херсон, оточений Маріуполь, це десятки менших містечок і сіл, окупованих через зраду вищого керівництва СБУ.

Ціна цих призначень – тисячі, десятки тисяч життів. І це — не перебільшення, це буквальний факт. Це зданий за день Херсон, оточений Маріуполь, це десятки менших містечок і сіл, окупованих через зраду вищого керівництва СБУ

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Найбільше курвить, що цього дуже легко можна було уникнути. Бо є прийнятий ще 16 вересня 2014 року Закон України 1682-VII Про очищення влади (люстрацію). В законі є ст. 3, п. 4, де прямо прописана заборона займати високі пости людям, що працювали в КДБ СРСР чи закінчували ВНЗ КДБ.

Якби в Офісі президента просто виконали закон, у зрадника Кулініча не було б жодних шансів зливати секретну інформацію ФСБ. Але в Офісі президента вирішили, що політична доцільність важливіша за процедури й закони. Тому на те, що Кулініч вчився в Вищій Школі КДБ СРСР і працював на ФСБ, в Офісі очі закрили. І Зеленський підписав призначення шпигуна ФСБ у вище керівництво СБУ

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Якби в Офісі президента просто виконали закон, у зрадника Кулініча не було б жодних шансів зливати секретну інформацію ФСБ. Але в Офісі президента вирішили, що політична доцільність важливіша за процедури й закони. Тому на те, що Кулініч вчився в Вищій Школі КДБ СРСР і працював на ФСБ, в Офісі очі закрили. І Зеленський підписав призначення шпигуна ФСБ у вище керівництво СБУ.

Таке порушення Закону з такими руйнівними наслідками у Великій Британії було б неможливим. В сучасній Україні порушення законів, процедур, регламентів – це норма.

Саме тому Велика Британія – одна з найпотужніших держав світу, а Україна бореться за виживання і платить життями громадян за небажання вищого керівництва дотримуватися законів.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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