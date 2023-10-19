Пентагон назвав кількість ядерних боєголовок в арсеналі Китаю
За даними Пентагону, наразі Китай налічує понад 500 ядерних боєголовок, а до 2030 року їх кількість зросте до тисячі
Про це пише Укрінформ, посилаючись на щорічний звіт міністерства оборони США щодо Китаю.
"Протягом 2022 року Пекін продовжив свою стрімку ядерну експансію, і, за оцінками міністерства оборони, станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 діючих ядерних боєголовок", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, зазначається, що за рік Китай отримав близько 100 нових боєголовок, що перевищує попередні прогнози. Пентагон вважає, що у 2030 році Китай матиме понад 1000 діючих ядерних боєголовок, більшість із яких буде розгорнута на бойовому чергуванні.
- Нещодавно ЗМІ повідомили, що у Китаї розпочинають будівництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням за російськими технологіями, які відрізняються низьким рівнем шумності та помітності.
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