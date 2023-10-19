Пентагон назвав кількість ядерних боєголовок в арсеналі Китаю

Про це пише Укрінформ, посилаючись на щорічний звіт міністерства оборони США щодо Китаю.

"Протягом 2022 року Пекін продовжив свою стрімку ядерну експансію, і, за оцінками міністерства оборони, станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 діючих ядерних боєголовок", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що за рік Китай отримав близько 100 нових боєголовок, що перевищує попередні прогнози. Пентагон вважає, що у 2030 році Китай матиме понад 1000 діючих ядерних боєголовок, більшість із яких буде розгорнута на бойовому чергуванні.