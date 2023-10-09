Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters

Про це пише Reuters.

Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що Китай перебуває на шляху до введення в експлуатацію свого підводного човна з балістичними ракетами нового покоління до кінця десятиліття. При цьому китайським інженерам вдалося досягти низького рівня шумності човна завдяки російським технологіям.

Зазначається, що за новими китайськими суднами буде набагато важче стежити. На думку аналітиків і військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є перевіреним.

"Тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити", - сказав один із дослідників Крістофер Карлсон, підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки.

Стримані спроби відстежувати китайські підводні човни, оснащені ядерними двигунами та оснащені балістичними ракетами, відомі як ПЛАРБ, є одним з основних факторів посилення розгортання та планування на випадок непередбачених обставин ВМС США та інших збройних сил Індійсько-Тихоокеанського регіону. Очікується, що ця ініціатива посилиться, коли Type 096 надійде на озброєння.

Зазначається, що за скритністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями. На думку аналітиків, стрибок технологій матиме "глибокі" наслідки для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.