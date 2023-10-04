Китайський підводний човен затонув у Жовтому морі: загинули 55 членів екіпажу, - Daily Mail

Про це інформує Daily Mail.

За даними джерел видання, яке спирається на британську розвідку, підводний човен ВМС Китаю 093-417 потерпів аварію, внаслідок якої загинули 55 китайських моряків, зокрема капітан Сюе Юн-Пен, 21 офіцер, семеро курсантів, дев’ять старшин і 17 матросів.

Згідно з британським звітом про місію, який має секретний статус, аварія сталася 21 серпня в Жовтому морі, коли підводний човен застряг у ланцюгових та якірних перешкодах, які Китай використовував для затримання підводних човнів США та їх союзників.

"Ми розуміємо, що смерть спричинена гіпоксією внаслідок системного збою на підводному човні. Підводний човен врізався в ланцюгову та якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США та союзників. Це призвело до системних збоїв, через які екіпаж потребував шести годин на ремонт і виходу на поверхню. Бортова киснева система отруїла екіпаж через критичну несправність", - йдеться у звіті.

Китайська влада заперечує цей інцидент і не просить міжнародної допомоги для свого пошкодженого судна. Пекін називає це "чистою вигадкою", Тайвань також відкидає цю інформацію.

Британський підводник надав таке пояснення: "Цілком правдоподібно, що це сталося, і я сумніваюся, що китайці звернулися б за міжнародною підтримкою зі зрозумілих причин. Якщо вони потрапили в мережеву систему, а батареї підводного човна були розряджені (що ймовірно), то врешті-решт очищувачі повітря та системи очищення повітря могли вийти з ладу. Який би повернувся до вторинних систем і згодом і ймовірно не зміг підтримувати повітря. Що призвело до асфіксії або отруєння".

Вважається, що затоплення відбулося біля узбережжя китайської провінції Шаньдун.

Китайським підводним човнам типу 093 близько 15 років. Вони мають довжину 351 фут і оснащені торпедами. Тип 093 - це один з найсучасніших підводних човнів Китаю, який відрізняється низьким рівнем шуму.

Що передувало

Китай використав "плавучий загороджувач" у Південнокитайському морі біля Філіппін, щоб заблокувати їхнім рибалкам доступ до моря і роботи. Загороджувач був розміщений після того, як Філіппіни перевірили цю область напередодні і знайшли там пошкоджені корали та морську екосистему. Вони звинуватили Китай у цьому - але китайці назвали це "сміховинною".

Напередодні берегова охорона Філіппін звинуватила Китай в обстрілі з водометів їхніх суден і блокуванні їх у спірному Південнокитайському морі.

У серпні міністерство закордонних справ Китаю звернулося до Філіппін із закликом негайно відбуксирувати військовий корабель, що стояв на мілині, та повернути його до неокупованого стану.