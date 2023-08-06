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Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі з водометів їхніх човнів у Південнокитайському морі

6 серпня, 2023 неділя
14:03
Світ Берегова охорона Філіппін

Берегова охорона Філіппін звинуватила Китай в обстрілі з водометів їхніх суден і блокуванні їх у спірному Південнокитайському морі

Про це інформує BBC.

Берегова охорона Філіппін стверджує, що інцидент стався, коли їхній корабель супроводжував човни із припасами для філіппінських солдатів. Вони перебували на одному зі спірних островів Спратлі.

Так, у Філіппінах назвали дії Китаю "надмірними та незаконними". Там додали, що цими діями країна порушила міжнародне право.

Водночас Державний департамент США висловив підтримку Філіппінам. Він засудив "небезпечні дії" Пекіна та звинуватив в інциденті морську поліцію Китаю.

"Стріляючи з водометів і застосовуючи небезпечні блокувальні маневри, кораблі КНР заважали законному здійсненню Філіппінами свободи судноплавства у відкритому морі та поставили під загрозу безпеку філіппінських суден і екіпажу", - ідеться в заяві Держдепу.

Китай своєю чергою ніяк не прокоментував інцидент.

  • 13 лютого стало відомо, що корабель берегової охорони Китаю спрямував лазер "військового класу" на частину екіпажу філіппінського судна у спірних водах Південнокитайського моря.
Китай
Філіппіни
США
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