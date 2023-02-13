Китайський корабель спрямував лазер "військового класу" на філіппінське судно

Про це заявила берегова охорона Філіппін, передає CNN.

За даними берегової охорони, китайський корабель також "робив небезпечні маневри", наближаючись до філіппінського судна на 150 ярдів (137 метрів).

Китай не коментує звинувачення з боку Філіппін.

Інцидент стався 6 лютого неподалік мілини Аюнгін, також відомої за назвою Друга мілина Томаса, у ланцюзі островів Спартлі, відомих у Китаї як острови Наньша.