Китайський корабель спрямував лазер "військового класу" на філіппінське судно
Минулого тижня корабель берегової охорони Китаю спрямував лазер "військового класу" на частину екіпажу філіппінського судна у спірних водах Південнокитайського моря
Про це заявила берегова охорона Філіппін, передає CNN.
За даними берегової охорони, китайський корабель також "робив небезпечні маневри", наближаючись до філіппінського судна на 150 ярдів (137 метрів).
Китай не коментує звинувачення з боку Філіппін.
Інцидент стався 6 лютого неподалік мілини Аюнгін, також відомої за назвою Друга мілина Томаса, у ланцюзі островів Спартлі, відомих у Китаї як острови Наньша.
- 4 лютого США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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