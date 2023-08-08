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Китай закликав Філіппіни вивести військовий корабель, що стояв на мілині

8 серпня, 2023 вiвторок
07:46
Світ корабель Monjasa Reformer

Міністерство закордонних справ Китаю звернулося до Філіппін із закликом негайно відбуксирувати військовий корабель, що стояв на мілині, та повернути його до неокупованого стану

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей корабель є проіржавілою реліквією Другої світової війни, яка використовувалася як військова база.

"Китай ще раз закликає філіппінську сторону негайно вивести військовий корабель із Другої мілини Томаса та повернути його до неокупованого стану", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Видання пише, що суперечка навколо другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі виникла після того, як Філіппіни звинуватили берегову охорону Китаю в "надмірних і наступальних діях" проти філіппінських суден.

Китай не вперше спілкувався з Філіппінами з питань другої мілини Томаса через дипломатичні канали, але, за словами МЗС країни, "їхня добра воля та щирість були проігноровані".

У вівторок берегова охорона Китаю опублікувала відео, на якому показано, як її корабель обприскують філіппінське судно водометом 5 серпня. Там додали, що Китай весь час виявляв "раціональну стриманість". На відео видно, як водомет бризкає біля меншого філіппінського судна, не влучивши в нього.

Помічник генерального директора Ради національної безпеки Філіппін Джонатан Малайя зазначив, що країна ніколи не покине позицію у мілині Томаса.

"Ми закликаємо Китай не загострювати питання за допомогою водометів або лазерів військового класу, що ставить під загрозу життя Філіппін, а шляхом щирих переговорів та інших дипломатичних засобів", - додав він.

  • Напередодні берегова охорона Філіппін звинуватила Китай в обстрілі з водометів їхніх суден і блокуванні їх у спірному Південнокитайському морі.
Китай
корабель
Філіппіни
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