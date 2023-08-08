Китай закликав Філіппіни вивести військовий корабель, що стояв на мілині

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей корабель є проіржавілою реліквією Другої світової війни, яка використовувалася як військова база.

"Китай ще раз закликає філіппінську сторону негайно вивести військовий корабель із Другої мілини Томаса та повернути його до неокупованого стану", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Видання пише, що суперечка навколо другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі виникла після того, як Філіппіни звинуватили берегову охорону Китаю в "надмірних і наступальних діях" проти філіппінських суден.

Китай не вперше спілкувався з Філіппінами з питань другої мілини Томаса через дипломатичні канали, але, за словами МЗС країни, "їхня добра воля та щирість були проігноровані".

У вівторок берегова охорона Китаю опублікувала відео, на якому показано, як її корабель обприскують філіппінське судно водометом 5 серпня. Там додали, що Китай весь час виявляв "раціональну стриманість". На відео видно, як водомет бризкає біля меншого філіппінського судна, не влучивши в нього.

Помічник генерального директора Ради національної безпеки Філіппін Джонатан Малайя зазначив, що країна ніколи не покине позицію у мілині Томаса.

"Ми закликаємо Китай не загострювати питання за допомогою водометів або лазерів військового класу, що ставить під загрозу життя Філіппін, а шляхом щирих переговорів та інших дипломатичних засобів", - додав він.