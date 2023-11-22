Пентагон не підтвердив скорочення поставок боєприпасів Україні на 30%

Про це повідомляє Пентагон.

Під час брифінгу 21 листопада прессекретар міністерства оборони США Сабріна Сінгх відреагувала на статтю ABCNews про скорочення постачання озброєння США для України.

"Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими", - зазначила вона.

Сінгх підкреслила, що США можуть одночасно підтримувати й Ізраїль, який захищаеться від терористичного угрупування ХАМАС.

Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо, за словами Сінгх, це єдиний спосіб, щоб продовжити підтримку України.

Що передувало

21 листопада видання ABC News опублікувало новину з посиланням на українського анонімного чиновника про те, що США скоротили поставки життєво необхідних снарядів Україні стандарту НАТО "більш ніж на 30%" з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі минулого місяця.