Пентагон підтвердив, що росіяни запустили "Точку-У" по вокзалу у Краматорську

Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності за цей ракетний удар. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили у Пентагоні.

У відомстві також зазначили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

"Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону і додав, що це головний залізничний вузол східної частини України, тому дуже стратегічне місце.

За його словами, наразі свої військові підрозділи Росія перекидає до російських міст Бєлгород та Валуйки з метою подальшого наступу.

Також в Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.

Внаслідок потрапляння ракети російських фашистів по залізничному вокзалу міста Краматорськ вже загинули щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей

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