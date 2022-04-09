Число жертв обстрілу вокзалу у Краматорську зросло до 52, - голова Донецької ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він додав, що обстріли тривають по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар’їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.

"Сьогодні зранку росіяни вчинили ще один воєнний злочин – вбили цілу родину в Авдіївці. Чотири людини – для ворога це просто черговий виконаний наказ, кілька знищених мішеней. Для нас – втрата і трагедія. І ми не зупинимося, доки кожен убивця не буде покараний. Кров мешканців Донеччини — на руках кожного росіянина, який допустив становлення людиноненависницького режиму і не запобіг розв'язанню загарбницької війни. Росіяни мають понести відповідальність за воєнні злочини, які російська армія чинить на нашій землі", - Написав Кириленко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей

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