Якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей, - мер Краматорська про обстріл вокзалу
Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей
Про це він сказав на брифінгу у медіацентрі "Україна".
"О 10:30 був потужний ракетний удар. Це була ракета з касетними бомбами, яка вибухнула над вокзалом. В цей час люди чекали на перший потяг, він прибуває о 10:30 - 11:00. На вокзалі було десь 4 тис. людей", - сказав він.
Мер нагадав, що Краматорськ був хабом для евакуації.
"Кожного дня ми відправляли до восьми тисяч людей. Перше накопичення людей відбувалось з 10 до 11 ранку. Російські окупанти мали намір знищити 4 тис. людей. На 90% це жінки, люди похилого віку та діти", - наголосив він.
Гончаренко повідомив, що на цей час загиблих 30 осіб, поранених до 100 осіб, серед загиблих - двоє дітей.
"Серед поранених є люди без ноги, без руки. Вважаю, що ще будуть звернення, люди будуть підходити з пораненнями. Ми отримали допомогу з усіх міст Донецької області. 40 лікарів було надано, всі вони зараз оперують людей" , - сказав мер.
"Якби окупанти трохи точніше влучили у вокзал, загинуло б 4 тисячі людей. Від цієї ракети мали загинути всі присутні. Це навмисний удар. Всі знають, що Краматорськ - центр евакуації, до 8 тис. людей на добу відправляли. Зараз переходимо в інший режим, будемо перевозити в більш безпечні місця, де будуть подаватися потяги. Сьогодні починаємо екстрено евакуювати людей усім комунальним і приватним транспортом, шукаємо водіїв, потрібно 30-40 водіїв, залучаємо всіх охочих", - розповів Гончаренко.
Він додав, що ворог мав намір привести людей до паніки і багатьох знищити.
"Кінцева мета - це паніка. Зробити так, щоб всі панікували. Щоб це ускладнило евакуацію", - підсумував він.
- 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, повідомляють про близько 39 загиблих і понад 100 поранених
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе