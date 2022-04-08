Якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей, - мер Краматорська про обстріл вокзалу

Про це він сказав на брифінгу у медіацентрі "Україна".



"О 10:30 був потужний ракетний удар. Це була ракета з касетними бомбами, яка вибухнула над вокзалом. В цей час люди чекали на перший потяг, він прибуває о 10:30 - 11:00. На вокзалі було десь 4 тис. людей", - сказав він.



Мер нагадав, що Краматорськ був хабом для евакуації.



"Кожного дня ми відправляли до восьми тисяч людей. Перше накопичення людей відбувалось з 10 до 11 ранку. Російські окупанти мали намір знищити 4 тис. людей. На 90% це жінки, люди похилого віку та діти", - наголосив він.



Гончаренко повідомив, що на цей час загиблих 30 осіб, поранених до 100 осіб, серед загиблих - двоє дітей.



"Серед поранених є люди без ноги, без руки. Вважаю, що ще будуть звернення, люди будуть підходити з пораненнями. Ми отримали допомогу з усіх міст Донецької області. 40 лікарів було надано, всі вони зараз оперують людей" , - сказав мер.



"Якби окупанти трохи точніше влучили у вокзал, загинуло б 4 тисячі людей. Від цієї ракети мали загинути всі присутні. Це навмисний удар. Всі знають, що Краматорськ - центр евакуації, до 8 тис. людей на добу відправляли. Зараз переходимо в інший режим, будемо перевозити в більш безпечні місця, де будуть подаватися потяги. Сьогодні починаємо екстрено евакуювати людей усім комунальним і приватним транспортом, шукаємо водіїв, потрібно 30-40 водіїв, залучаємо всіх охочих", - розповів Гончаренко.



Він додав, що ворог мав намір привести людей до паніки і багатьох знищити.



"Кінцева мета - це паніка. Зробити так, щоб всі панікували. Щоб це ускладнило евакуацію", - підсумував він.

8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, повідомляють про близько 39 загиблих і понад 100 поранених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.