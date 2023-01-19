Пентагон просить війська США в Південній Кореї передати частину свого обладнання для України
Пентагон звернувся до збройних сил США у Південній Кореї (USFK) з проханням передати для підтримки України частину свого обладнання
Про це інформує Yonhap.
Пентагон зазначив, що цей крок не вплине на боєздатність на збройних сил США на території Південної Кореї.
"Міністерство оборони продовжує надавати військову допомогу зі своїх запасів на підтримку України. Збройним силам США в Південній Кореї було запропоновано підтримати ці зусилля, надавши частину свого обладнання", - сказав речник USFK, полковник Ісаак Тейлор.
Утім він не уточнив, яке саме обладнання Пентагон попросив переди і його кількість. Своєю чергою міноборони Південної Кореї відмовилося коментувати це питання.
- 18 січня стало відомо, що Пентагон використовує запаси американських боєприпасів на складах в Ізраїлі, щоби задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах у війні з Росією.
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