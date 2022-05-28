Пентагон уклав контракт на $624 млн на виробництво "Стінгерів" для України
Міністерство оборони США уклало контракт на $624 млн на виробництво зенітних ракетних комплексів "Стінгер"
Про це повідомляє CNN.
Про контракт з компанією Raytheon було оголошено 27 травня, хоча його було укладено ще два дні тому. Угодою передбачено закупівлю ракет "Стінгер" та супутнього обладнання без зазначеного терміну завершення робіт.
США вже відправили в Україну понад 1400 систем "Стінгер", включаючи ракети та пускові установки, аби кинути виклик спробам Росії контролювати небо. "Стінгер" - це зенітні ракети малої дальності з радіусом дії до 5 км. Вони не можуть протидіяти літакам на великій висоті, але ефективні проти безпілотників та літаків та гелікоптерів, на низьких висотах.
Зазначається, що самі США мало користуються "Стінгерами", але з початком повномасштабного вторгнення РФ на них виник великий попит в Україні.
- 27 травня Міністерство оборони США заявило, що "усвідомлює та зважає" на запит України на реактивні системи залпового вогню, але "рішення ще не ухвалені".
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