Пʼєра Рішара позбавили звання посла благодійної організації за підтримку звинуваченого у зґвалтуванні Депардьє

Про це повідомив в Instagram президент Les Papillons Лоран Бойє.

Президент і засновник асоціації Les Papillons Лоран Бойє, який у дитинстві пережив сексуальне насильство з боку брата, заявив, що його благодійна організація, яка допомагає дітям, постраждалим від насильства, розриває стосунки з Пʼєром Рішаром. Причиною стала підтримка видатним французьким актором Жерара Депардьє, звинуваченого у зґвалтуванні.

"Протягом 3 років П'єр Рішар був поруч з нами. Звичайно, ми знали про його минулу дружбу з Жераром Депардьє, яка народилася завдяки фільмам, які вони знімали разом, і певній концепції жити добре. Але є вчинки і слова, які ми не можемо прийняти або вибачити, навіть в ім'я будь-якої дружби", - зазначив Бойє.

Він наголосив, що підтримка знаменитості, яка перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року, суперечить цінностям Les Papillons.

"Оскільки ми є і завжди будемо на боці жертв, а підписана ним заява на підтримку Жерара Депардьє є непристойною, П’єр Рішар більше не є одним із послів асоціації Les Papillons", - додав президент організації.

50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві.

Депардьє перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритий лист, у якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.