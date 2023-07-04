Перед селищем Приютне на Запоріжжі точаться позиційні бої, - капітан ЗСУ Прозапас

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На півдні розташовані регулярні підрозділи армії РФ, які укомплектовані професійними військовими й звичайними мобілізованими, є кавказці й залишки підрозділів так званої ДНР. Спостерігаємо, що бувають випадки, що їхні солдати відмовляються виконувати бойові завдання. Нещодавно, російські мобілізовані виклали ролик у якому розповідають, що не хочуть йти на Приютне - це селище перед яким зараз розгортаються позиційні бої. Вони кажуть, що це вірна смерть. Підтверджую, там їх чекає вірна смерть", - наголосив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, росіяни вже не можуть собі дозволити так званих м'ясних штурмів, які відбувалися на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Противник почав відноситись до нас серйозно. Ворог усвідомлює, що зазнає втрат, тримаючи оборону на півдні. Росіяни вже не можуть собі дозволити м'ясних атак, які ми спостерігали на Бахмуті та Авдіївському напрямку, коли вони кидали в штурми свій немотивований й непідготовлений особовий склад. Мабуть, вони вивчали наші спроможності", - припустив Прозапас.