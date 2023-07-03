Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Бауера у Брюсселі.

"Ми не маємо коментувати щодо України в плані того, що вони мають просуватися швидше або ми розчаровані, що вони не просуваються швидко. Такі операції надзвичайно важкі, і я гадаю, що те, як вони це роблять, заслуговує на похвалу. Я гадаю, що з хороших причин у деяких місцях вони обережні, тому що ви можете спалити багато сил, якщо ви підете напряму, і вам потрібно знайти слабкі місця, найкращі позиції, щоб спробувати прорватися", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Адмірал зазначив, що контрнаступ завжди є складною операцією, особливо враховуючи те, що 90% особового складу російської армії перебуває безпосередньо в Україні.

"Люди ніколи не мають думати, що легко переступити (лінію загороджень, - ред.), так ніколи не буває. В Україні є значна кількість росіян, є значні загороджувальні перешкоди - іноді це декілька кілометрів, іноді це 30 кілометрів глибиною, з мінними полями, серйозними загородженнями, і є ще третя лінія. Щоб через це все пройти, досягти території, де більше немає оборонної інфраструктури - це дуже-дуже важке для українців завдання", - переконаний адмірал.

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Бауер, зазначив, що передбачення війни є складним завданням, оскільки вона включає дві держави з людьми, які обмірковують, планують та приймають рішення, а інша держава реагує на ці дії.

"У Нормандії у Другій світовій війні союзникам знадобилося до дев'яти тижнів, щоб прорватися через оборонні загородження німців. Тому не дивно, що це не відбувається швидко, люди не мають говорити про це так. Але ми бачимо героїчний бій українців. Я гадаю, що моральний компонент у війні, - це ми знаємо з минулого і бачимо це в Україні, - надзвичайно важливий: українці знають, за що вони б'ються, росіяни не мають ані найменшого уявлення. Цю різницю ви можете бачити на полі бою, коли йдеться про бойовий дух, коли йдеться про винахідливість і про волю до бою", - додав Бауер.

Військовий наголосив, що НАТО маємо продовжувати підтримувати Україну, тому що це дуже важкий час для країни.

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"Якщо Україна програє цю війну, це - не кінець нестабільності, це початок ще більшої нестабільності. Як нам відомо, Росія хоче повернутися назад до кордонів 1997 року, що включає три балтійські держави, Польщу, Словаччину, Угорщину, Словенію та Болгарію. Це для нас неприйнятно. Тому ми маємо зрозуміти, що ця війна не лише про Україну, а й про набагато більше, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде потрібно, тому що ми не можемо дозволити росіянам перемогти", - аргументував адмірал.

Голова Військового комітету НАТО вважає, що РФ - серйозна загроза, яка отримає уроки з війни, але відновиться: "Ми не маємо недооцінювати росіян і їхні можливості повертатися, як ми це бачили в історії декілька разів. Так, їм буде потрібен час, щоб відновитися, і це - одна з причин, з якої ми теж беремо декілька років, щоб реалізувати наші плани щодо змін наших можливостей".

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.