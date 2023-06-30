Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дональд Трамп дуже серйозно залежний від російських грошей. Про це говорять багато й докази цьому, я переконаний, теж є. Можна ставитися до цієї теми серйозно, або навпаки, однак той факт, що Трампа можна віднести до російської агентури, не підлягає сумніву", - пояснив Фельштинський.



Політолог переконаний, що Трамп має на меті зупинити допомогу Україні

"Мене не хвилює жодний кандидат в президенти США від Республіканської, або Демократичної партії. Однак, якщо президентом США знову стане Дональд Трамп, то він відразу зупинить допомогу Україні, виведе США з НАТО й віддасть Європу в руки Росії. Я маю надію. що він не стане президентом. Але очевидні загрози цілком ймовірні. І він спробує це все влаштувати", - додав він.