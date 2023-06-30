Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання. Злочинну організацію ПВК Вагнера замінили десантні мотострілецькі підрозділи ворога. На цей напрямок росіяни кинули бойовий армійський резерв "Барс", територіальні війська, ПВК "Ветерани". На Бахмутському напрямку загалом нам протистоїть до 50 тис. військових, понад 300 танків, 330 різних артилерійських систем, близько 140 РСЗВ", - зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання військ також додав, що на Бахмутському напрямку ворог замінував усі підходи до своїх позицій та будує нові фортифікаційні споруди.

"Але це не зупиняє рух Сил оборони України. Рух ЗСУ йде виважено, згідно з всіма правилами військової науки. Ворог уражається вогнем, проводиться розмінування полів, після цього йде наша піхота за підсиленням бронетехніки. Крок за кроком звільняється українська земля", - наголосив Череватий.

Попри втрати, російські загарбники минулої доби безуспішно намагались наступати на чотирьох напрямках фронту: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському

Збройні Сили України наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках, мають частковий успіх, водночас на флангах Бахмута чинять тиск на російську армію













