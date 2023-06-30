Про це інформує речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив речник.

Ковальов наголосив, що на флангах міста Бахмут Донецької області наші воїни чинять тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх.

На напрямку Привілля - Залізнянське українські воїни також досягли часткового прогресу, утримуються на досягнутих позиціях.

Також підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Повідомляється, що противник чинить спротив і має значні втрати. Йдуть важкі бої.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.