Перед усіма пунктами пропуску для виїзду до сусідніх з Україною держав немає черг
Станом на 6:00 18 березня перед пунктами пропуску для виїзду з України до п'ятьох сусідніх країн відсутні черги
Про це заявила Держприкордонслужба.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України, станом на 06:00 18.03.2022: Республіка Польща - черг немає, Словацька Республіка - черг немає, Угорщина - черг немає, Румунія - черг немає, Республіка Молдова - черг немає", ідеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе