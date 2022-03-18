Перед усіма пунктами пропуску для виїзду до сусідніх з Україною держав немає черг

Про це заявила Держприкордонслужба.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України, станом на 06:00 18.03.2022: Республіка Польща - черг немає, Словацька Республіка - черг немає, Угорщина - черг немає, Румунія - черг немає, Республіка Молдова - черг немає", ідеться в повідомленні.

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