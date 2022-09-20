Передача техніки часів СРСР не задовольняє потреб ЗСУ, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Було б набагато краще, аби Німеччина нарешті відмовилась від моделі передачі техніки по колу. Словацькі М-55S - це модернізовані Т-55. В складі української армії танків Т-55 вже давно немає. Проблемою цього танку буде дійсно нестандартна гармата 105 мм. Це означає, що для підрозділу, де будуть ці 27 машин, треба буде забезпечити окрему логістику, починаючи від роботи з боєприпасами. Треба шукати їх лише під один батальйон. Оптика дійсно є гарною і дає змогу працювати вночі", - зазначив експерт.

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На думку Згурця, ці танки можна буде взяти і передати для оснащення окремої бригади ТрО.

"Час передачі цих танків залишається незрозумілим. Я думаю, що треба рухатися до того, щоб переконувати наших партнерів, що нам потрібно сучасні потужні бронемашини - БМП і танки. Танки класу Leopard, Abrams, БМП Marder чи Bradly - це те, що нам сьогодні потрібно на полі бою. Передача залишків з часів Радянського Союзу не задовольняє наші поточні реальні потреби", - підсумував він.