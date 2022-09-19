Німеччина і Словенія погодили передачу Україні танків M-55S
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S
Про це йдеться на сайті уряду Словенії.
M-55S – це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускалися у 1958-1979 році. У кінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.
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В обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 важких повнопривідних вантажівок і п'ять цистерн для води.
- 17 вересня посол Мельник повідомив, що Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155.
- 17 вересня у Німеччині заявили, що через нестачу придатної військової техніки у збройних силах країни вона повинна припинити її постачання Україні. Очільник Спілки військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер що "багато хто в Бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для зобов’язань Берліна в межах НАТО і підготовки німецьких військовослужбовців.
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