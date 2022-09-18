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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Іспанія, Франція та Німеччина проводять політику затягування війни в Україні, - генерал Скшипчак
Ексклюзив

Іспанія, Франція та Німеччина проводять політику затягування війни в Україні, - генерал Скшипчак

18 вересня, 2022 неділя
10:30
війна з Росією Німеччина Україна

Іспанія, Франція та Німеччина мають дати зброю України та не допустити затягування війни і більшої кількості жертв

Про це генерал броні Збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Він прокоментував затягування Німеччиною передачі танків для України.

"Першим питанням були танки Leopard німці вже не мають, що вам дати, бо вони Leopard  вже не мають. А те, що мають, те, що дають чехам, то є брухт, краще того не брати. Як танкіст, який знає ті танки, я вам не раджу. Краще, аби американці дали вам свої Abrams, або Польща свої Leopard", - сказав Скшипчак.

Він вважає, що затримки з зброєю для України від західних країн грають на користь президента РФ Володимира Путіна.

"Схоже на те, що політика Берліна, Парижа, Мадрида є політикою, яка опирається на очікування до Путіна. Це є дії, які сприяють затягуванню війни. Берлін, Париж і Мадрид, на мою думку, провадять таку політику, яка має слугувати затягуванням війни. Це для мене незрозуміло, бо через них та війна буде довшою. Якщо вони не виділяють допомоги для вас, то вони її саботують, тобто сприяють Путіну. А Путін у цей момент грає лише на одне – протриматись осінь й зиму до весни, якщо не протримається, то ви його розіб’єте та викинете до кінця жовтня з України. Так певно й буде. Але тут не може бути ігор Парижа, Берліна і Мадрида на Путіна, бо це тільки спричинить затягування війни, спричинить більше жертв в Україні у тій війні. А цього допустити не можна", - зазначив генерал.

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Росія
Франція
Володимир Путін
Німеччина
Іспанія
зброя для України
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