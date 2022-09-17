Голова асоціації німецьких військових проти передачі Україні озброєнь бундесверу, - ЗМІ
У Німеччині заявили, що через нестачу придатної військової техніки у збройних силах країни вона повинна припинити її постачання Україні
Про це заявив очільник Спілки військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер.
"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важкі озброєння. Ми цілком можемо уявити, приміром, постачання бойових машин піхоти із запасів нашої промисловості", – сказав він.
За його словами, зброю Україні більше не надсилатимуть, бо кожне постачання веде до послаблення бундесверу.
Вюстнер заявив, що "багато хто в Бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для зобов’язань Берліна в межах НАТО і підготовки німецьких військовослужбовців.
"Тому наша вимога є такою: жодних нових постачань з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!" – наголосив він.
- 15 вересня урядова коаліція Німеччини ухвалила не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час. За словами співголови СДПН, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.
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