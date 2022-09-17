Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155, - посол Мельник
Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, про які Київ просив ще два місяці тому
Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на слова посла України в Німеччині Андрія Мельника.
"Це стане суттєвим внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", – сказав дипломат і додав, що сподівається на схвалення подальших аналогічних контрактів.
За інформацією газети, контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро. Його ще в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.
Як розповіли Welt am Sonntag джерела з українського боку, питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді.
Очікується, що постачання RCH-155 будуть готові не раніше як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.
- 17 вересня у Німеччині заявили, що через нестачу придатної військової техніки у збройних силах країни вона повинна припинити її постачання Україні. Очільник Спілки військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер що "багато хто в Бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для зобов’язань Берліна в межах НАТО і підготовки німецьких військовослужбовців.
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