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"Передачу "Залізного купола" я б підтримав": депутат кнесету про можливість постачання ізраїльської зброї в Україну

15 вересня, 2022 четвер
11:01
Світ Залізний купол

Переговори про постачання ізраїльської зброї в Україну мають вестися за закритими дверима. Ізраїль повинен допомогти Україні захиститися від агресора

Про це депутат Кнесету від партії "Лікуд", ексмер Єрусалима Нір Баркат заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо і коли Україні знадобиться такий захисний механізм, я підтримаю його. З обговорень, які я мав з людьми тут, мені не зрозуміло, що вам це потрібно. Але ви повинні розуміти, що у нас недостатньо "Залізного купола" для власного захисту", - заявив депутат кнесету.

Разом з тим Баркат додав, що підтримав би передавання "Залізного купола", щоб врятувати невинних жертв, які є прямо зараз.

Я б настійно рекомендував нашому уряду зробити це, тому що сенс у тому, що це, по суті, говорить агресорам усього світу, що ми допоможемо вам захистити себе", - додав він.

Відомо, що "Залізний купол" - це мобільна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems. У "купола" є своєрідна система фільтрації ракет противника, що допомагає прогнозувати траєкторію її польоту. Це допомагає збивати лише ті ворожі об’єкти, що летять в сторону населених пунктів.

  • 15 червня ізраїльський військовий, майор ЦАХАЛ Віктор Верцнер пояснив, що система ППО "Залізний купол" не буде ефективною для України, оскільки може вирішувати лише локальні задачі. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що система не буде ефективна для України, оскільки вона не розрахована на крилаті й балістичні ракети.

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