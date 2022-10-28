Про це повідомляє СБУ.

Зазначають, що російську агентку викрили в Миколаєві. Вона збирала дані про про місця базування і переміщення українських захисників у прифронтових районах півдня України.

Ці та дані про переміщення та дислокацію військової техніки на території Миколаєва жінка передавала російським загарбникам. Також вона передавала росіянам локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.

Усю отриману інформацію окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по Україні.

Наголошують, що СБУ спрацювала на випередження. Жінку було затримано на спробі передачі розвідданих ворогові. Таким чином правоохоронці України запобігли повітряним атакам по півдню країни.

28 жовтня на звільненій Харківщині вилучили докази того, що росіяни намагалися впровадити в шкільну програму "російського" поета Тараса Шевченка.