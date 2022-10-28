Передавала ворогу інформацію про українські бойові літаки: у Миколаєві СБУ викрила колаборантку
СБУ затримала агентку РФ, яка здавала окупантам координати розміщення українських бойових літаків та дислокацію ЗСУ
Про це повідомляє СБУ.
Зазначають, що російську агентку викрили в Миколаєві. Вона збирала дані про про місця базування і переміщення українських захисників у прифронтових районах півдня України.
Ці та дані про переміщення та дислокацію військової техніки на території Миколаєва жінка передавала російським загарбникам. Також вона передавала росіянам локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.
Усю отриману інформацію окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по Україні.
Наголошують, що СБУ спрацювала на випередження. Жінку було затримано на спробі передачі розвідданих ворогові. Таким чином правоохоронці України запобігли повітряним атакам по півдню країни.
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